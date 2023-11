Reprodução/Instagram Supla anuncia fim do namoro com modelo 30 anos mais nova

Supla revelou que está solteiro após dois anos de namoro com Nathalia Mastrobiso. Segundo o cantor, os dois seguem amigos.

"Não estou mais namorando. A gente deu uma parada. Eu gosto de namorar. Já tive a minha época de loucura, mas gosto de namorar", disse ele em entrevista ao podcast "Bagaceira Chic", de Luciana Gimenez.

Supla e Nathalia se conheceram em uma loja de conveniência de um posto de gasolina no Centro de São Paulo, e mantiveram contatos através das redes sociais.

