Reprodução Após vaias, Bruna Griphao exalta show do RBD: 'Realizando um sonho'

A ex-BBB Bruna Griphao diz ter realizado um sonho de criança na última quinta-feira (9), quando esteve presente no show do RBD, realizado no estádio Nilton Santos, no Rio. A publicação acontece após a atriz e outros famosos serem hostilizados por estarem na área de convidados.

Através do Instagram, Bruna mostrou como foi a noite do evento. A influenciadora quase chegou atrasada devido ao trânsito. Em uma das fotos compartilhadas, ela aparece ao lado da integrante Dulce Maria.

"AAAAAAAAAAA!!!!!!! Felicidade inexplicável em estar realizando um sonho da Bruna criança🥹Extremamente grata por poder viver esse momento!! (quase não deu tempo, mas graças a Deus, deu tudo certo hahaha)", celebrou.

Além disso, Bruna vestiu-se como um personagem da novela mexicana que projetou a banda, "Rebelde".





































