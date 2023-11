Reprodução/ Instagram MC Guimê comemora aniversário sozinho após terminar com Lexa

MC Guimê celebrou, nesta sexta-feira (10), o aniversário de 31 anos O cantor, no entanto, dispensou companhias e decidiu passar a data sozinho. Ele, que se separou de Lexa recetemente, comemorou a nova fase com uma taça de vinho e pizza.

"Hoje eu decidi curtir a minha própria companhia, algo que faz tempo que eu não fazia... Assim então vou começar o meu dua, com muita gratidão, fé, paz, amor e alegria", iniciou ele no Instagram. "E um pouco de vinho para relaxar e celebrar minha vida, para fechar a rima com chave de ouro, não podia faltar pizza. Fé e marcha. Saúde para nós", finalizou.

O funkeiro teve um término polêmico com Lexa. Após anunciar a separação, ele afirmou que foi traído pela cantora. Enquanto Guimê está solteiro, a artista vive um romance com o ator Ricardo Vianna.







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente