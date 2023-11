Reprodução Gracyanne Barbosa surpreende fãs com look nude: 'Achei que estava nua'

A modelo fitness Gracyanne Barbosa causou um leve susto nos seguidores do Instagram nesta quinta-feira (9). O motivo da surpresa se deu pela escolha do biquíni da influenciadora, que vestiu um modelo cavado do mesmo tom da pele.

Gracyanne surpreendeu na escolha do look para prática pole dance. Nos comentários, internautas apontaram que a influenciadora pareceu estar nua.

"Meu Deus, eu olhei rápido e pensei que ela tava pelada gente kkk", comentou uma. "Quase cai kkkkk Ô mulher, achei que tava pelada", disse outra. "E eu achei que estava nua [risadas] Tá maravilhosaaaa", apontou uma terceira.

Teve quem também comentou sobre o modelo de biquíni ser muito cavado. "A meta é a 'Jurema' caber em um biquíni desse tamanho kkkkk", comentou uma. "Mulher, se eu me abro assim me quebro todinha, essa abertura o tabaco parte no meio", brincou outra.