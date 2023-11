Reprodução/Instagram Com Brunet, MC Daniel se declara para funcionárias: 'Donas do lar'

Parece que MC Daniel e Yasmin Brunet está rolando mesmo! A modelo amanheceu na casa do funkeiro nesta sexta-feira (10) e aumentou os rumores de affair.

O cantor compartilhou Stories com a influenciadora e a mãe, e ainda protagonizou um momento de carinho com as suas funcionárias.





"Bom dia das Panteras", comentou ele enquanto gravava Brunet e a mãe descendo as escadas de casa.

Em outro vídeo, ele aparece interagindo com duas funcionárias, que se refere como "donas do lar". Após dar um beijinho na testa de cada uma, Yasmin surge na imagem sorrindo.

