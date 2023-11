Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank desmente rumores de crise no casamento e traição recente de Gagliasso

Giovanna Ewbank veio a público para negar que estaria vivendo uma crise no casamento devido a uma traição recendo do marido, Bruno Gagliasso. A notícia foi veiculada pelo Correiro Brasiliense.

A apresentadora disse que sentiu vontade de comentar a fofoca e apontou machismo.





"Não costumo vir aqui quando contam fofoca, porque grande parte da imprensa sempre foi querida comigo, e quando contam alguma mentira, sigo a vida e deixo que o tempo mostre a mentira. Mas nessa semana saiu uma nota sobre mim, num veículo muito sério, e fiquei com vontade de falar. Porque a nota foi de um machismo absurdo e fiquei impressionada", comentou.

Ela declarou o rumor de que o relacionamento está na "corda bamba" por Bruno teria a traído recentemente, "O que pro jornalista e pra sociedade é normalizado, e ele joga isso sem responsabilidade de apuração. Se a mentira fosse que eu tivesse traído o Bruno, isso seria a chamada e eu estaria sendo chamada de vagab*nda pra baixo. Porque a traição do homem é legitimada e incentivada. Mas a mulher não pode ter discurso de traição. Está aí o feminicídio pra comprovar".

Além disso, a matéria citada o futuro do podcast, Quem Pode, Pod, apresentado por ela e Fernanda Paes Leme, que teria o patrocínio de Bruno. "Nem eu, nem a Fernanda, jamais precisaríamos de dinheiro de homem nenhum pra coisa nenhuma na nossa vida. O meu trabalho, eu trabalho com moda, beleza e publicidade há muitos anos... tem muitas marcas comigo, e, pasme, é um trabalho e dá dinheiro. E as mulheres ganham mais do que os homens nesse mercado, não é interessante?", questionou.

Giovanna ainda citou a informação de que ela teria comprado um apartamento novo em São Paulo "nem tão grande e nem tão luxuoso quanto as outras propriedades".

"Ele disse ainda que esse apartamento que moro aqui, eu vim para morar sozinha, já que meu casamento está abalado. E como sou mulher e comprei sozinha, é menor e menos luxuoso do que outras propriedades que temos como casal. Ou seja, uma mulher não poderia comprar uma casa menor e sozinha. A matéria fala ainda um monte de mentiras, o machismo está entranhado na sociedade. E pra quem quiser saber, continuo muito bem casada, feliz, com meus filhos e bem sucedida", concluiu.

