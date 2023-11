Reprodução/Instagram Carla Diaz chama a atenção ao renovar o bronzeado no Rio

Carla Diaz arrancou reações dos seguidores nesta sexta-feira (10) ao compartilhar cliques renovando o bronzeado no Rio de Janeiro.

A atriz posou na piscina com um biquíni preto e exibiu o corpo sarado diante da paisagem da cidade maravilhosa.





"Oie Rio!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas foram só elogios. "Não sei lidar com essa beleza", disse uma; "Uau que maravilhosa", declarou outra; "Diaz de sol com muita beleza", brincou outra.

