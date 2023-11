Reprodução Elba Ramalho comenta foto do ex-marido de Preta Gil e recebe criticas

Elba Ramalho foi criticada pelos amigos de Preta Gil após deixar uma mensagem carinhosa para Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta, que traiu a filha de Gilberto Gil enquanto ela tratava um câncer.



A cantora de forró interagiu com Rodrigo Godoy através das redes sociais. "Oi, Rodrigo, bom lhe ver", disse Elba, que completou a mensagem com emojis de coração. O ex de Preta Gil respondeu com figurinhas de luz.





Após a troca de mensagens viralizar, amigos de Preta Gil criticaram Elba. "A Elba sempre equivocada", disse a DJ Jude Paulla, que mora com Preta Gil, aos risos. "Elba não pode ver um erro passando que já quer cometer também", opinou o influenciador Dudu Barros, que passou alguns dias na casa de Preta recentemente.

Elba Ramalhou usou os stories do Instagram para rebater críticas e pediu para parar com o "mimimi". "Não estou aqui pra julgar ou condenar ninguém, estou aqui paraamar, perdoar, compreender, acolher, seja o bom ou ruim. Parem de mimimi, cuidem de suas vidas! O justo Juiz é Deus e Dele ninguém escapa", rebateu.