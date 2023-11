Reprodução Vídeo: influenciador é informado ao vivo sobre a morte do cachorro

Viralizou nas redes sociais o momento em que o influenciador gamer Victor 'Coringa' Loud é informado ao vivo sobre a morte do cachorro. Na última quarta-feira (8), o streamer revelou aos fãs que o pet "Bitelo" foi atropelado e não resistiu.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Victor estava fazendo uma transmissão ao vivo, exibindo uma rodada de um jogo de tiro no computador, quando a mãe entrou chorando para avisar a fatalidade.

A transmissão foi encerrada e posteriormente o streamer comunicou os fãs que o cachorro de estimação foi atropelado e não resistiu. Bitelo era um cachorro de pequeno porte e pelagem clara da raça spitz alemão.

🚨VEJA: Victor "Coringa" Loud recebe notícia do falecimento do cão durante live. pic.twitter.com/zKYgXYGBBm — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 9, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.