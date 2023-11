Reprodução/SBT Grupo de K-pop, vítima de xenofobia no programa de Raul Gil, se pronuncia

O nome de Raul Gil entrou para os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (9), após uma entrevista do grupo de K-pop, Kard, relembrar um episódio de xenofobia no programa do apresentador, em 2017.

Na ocasião, os idols estavam no Brasil para promover o novo trabalho e marcaram presença na atração brasileira. No palco, o veterano disse que os integrantes deveriam "abrir os olhos" e ainda fez piadas de duplo sentido com o idioma asiático.





Em entrevista ao canal Archive-K, no Youtube, uma das vocalistas, Jiwoo, desabafou sobre o caso, que ganhou a mídia internacional na época.

"No começo, quando fui ao Brasil, eu sofri muita discriminação racial. Era um programa de TV com grande audiência, com uma pessoa que era praticamente o mestre de cerimônias da nação, e ele era racista", contou ela.

Jiwoo explicou que não percebeu o preconceito na hora e não teve a "piada" explicada pela tradutora. "Nós não percebemos isso na época. Quando percebemos, bem depois, doeu muito. Se soubéssemos o que estava acontecendo, ficaríamos bravos. Talvez teríamos até saído do palco".

Em entrevista recente ao canal Archive-K, os integrantes do KARD falaram sobre o racismo que sofreram em um programa de televisão brasileiro no começo da carreira.



"Ele está sendo racista e eu estou sorrindo porque eu não sabia", relembra Jiwoo. pic.twitter.com/nwYkG6OBaJ — Elfo Livre ♡ (@elfolivreblog) November 9, 2023





