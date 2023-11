Reprodução/Instagram Marcela Mc Gowan pede Luiza em casamento: 'Sim, ela já tinha me pedido esse ano'

Marcela Mc Gowan resolveu pedir a mão de Luiza Martins em casamento após ter sido pedida em agosto .

A influenciadora recriou o pedido da noiva na ponte em frente ao Castelo de Hogwarts, nos parques da Universal, em Orlando.

"Isso não é um déjà vu, ontem eu resolvi pedir a mão da minha Lulu em casamento. Sim, ela já tinha me pedido esse ano, e foi um dos dias mais lindos. Me senti tão amada, tão validada, tão especial", explicou ela.

A ex-BBB refletiu sobre os pedidos de casamento heteronormativo e pensou na agora noiva. "E isso me fez refletir, sobre como eu gostaria que ela tivesse esse momento dela, de se sentir o centro do mundo, onde alguém está literalmente jogado aos seus pés e selando um compromisso com você. No mundo heteronormativo já temos o script de quem “deve” realizar o pedido ( o que acho bobeira), mas e quando se trata de duas mulheres?".

"Em relações não hétero há muita falta de referências, do que fazer, o que é complicado, mas também pode ser lido como algo poderoso. Protagonizar e criar nossas próprias histórias baseadas no que sentimos, e não no que tem que ser", seguiu.

Em seguida, Marcela se declarou para a cantora. "E o que eu senti, e sinto todos os dias, é que quero que você, minha Luiza, saiba sempre o quão especial e valiosa você é pra mim. O quanto quero construir uma vida do seu lado e ter você como minha parceira em cada etapa. Quero se se sinta segura de que estarei ao seu lado na saúde e na doença, quero que compartilhe comigo a alegria e a tristeza. Sim prometo amar-te e respeitar-te por todos os dias da minha vida".

"Quero que você saiba que valorizo você, amo você, desejo você e tenho muito orgulho de te chamar de minha NOIVA. Te amo", concluiu ela.

