Thami Após pedido estragado, Marcela Mc Gowan e Luiza anunciam noivado

Marcela Mc Gowan e Luiza Martins anunciaram neste sábado (26) que estão noivas! O casal está curtindo férias em Orlando, nos Estados Unidos.

A cantora pediu a mão da influenciadora em casamento em frente ao castelo do Harry Potter, no parque de diversão da Universal.





"Vamos casar! Quando conheci a Lu um dos primeiros planos foi levar ela pra conhecer o castelo do Harry Potter (ela AMA o filme)! E foi nesse cenário aí que ela me surpreendeu com pedido mais doce do mundo!", escreveu a ex-BBB.

A médica também se declarou para a artista, com quem está desde dezembro de 2020. "Eu te disse sim desde o primeiro beijo. Eu sempre soube que viveríamos muitas coisas juntas, e sempre tive a certeza que queria construir uma vida com você. A gente se escolhe todos os dias, se cuida, se ama, se admira, se protege, se prioriza! Nosso amor é tudo que um dia idealizei viver! Então SIM, meu amor! SIM para tudo com você! SIM todos os dias da minha vida! Te amo, minha NOIVA", disse.

No mês do Orgulho LGBTQIA+, Marcela e Luiza conversaram com o iG Gente e a influenciadora contou que já tinha estragado pedidos de casamento .

