Globo perde na Justiça e terá que pagar multa a jornalista

Nesta quarta-feira (8), a Globo foi condenada a pagar a indenização milionária do ex-apresentador Lair Rennó, de R$ 9 milhões, e mais a multa de R$ 450 mil devido atraso no pagamento. A decisão acontece após a emissora utilizar recurso mesmo após ser condenada em julho.



Após ter perdido o caso pela primeira vez, a Globo entrou com um recurso apontando que o Tribunal do Trabalho não poderia ter julgado o caso e sim a Justiça comum. Segundo o juiz do caso, a emissora abusou do direito de defesa. As informações são do portal Na Telinha.

“Conheço dos embargos de declaração opostos pela reclamada. No mérito, nego-lhes provimento. Diante do mau uso da medida intentada e do caráter nitidamente protelatório dos embargos, configurando abuso do direito de defesa, aplica-se multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte contrária, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC”, determinou o j uiz Marcelo Oliveira da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

O Tribunal ainda apontou que a Globo não pode mudar o resultado do que já foi julgado, mesmo que não concorde. O texto também indica que a emissora só entrou com o recurso escolhido, pois o resultado da sentença foi desfavorável.

Em julho deste ano, a Justiça entendeu que a Globo cometeu fraude trabalhística na relação com o ex-apresentador Lair Rennó. O tribunal reconheceu o vínculo empregatício e determinou uma indenização de R$ 9 milhões.

