Globo/Paulo Belote Globo faz alerta para mentiras envolvendo inscrição do BBB 24

A Globo se pronunciou sobre os rumores envolvendo as inscrições para o BBB 24. A nova edição do reality show está prevista para o início de janeiro.

Em comunicado, a equipe esclareceu as notícias falsas que vem sendo divulgadas na mídia.

Leia também Jogo em duas fases e nova votação: as novidades do BBB 24





"As inscrições para participação no BBB 24 não estão abertas e a equipe do programa não está recebendo novas candidaturas. Toda e qualquer publicação que indique o mesmo é falsa", disseram.

Em seguida, eles ressaltaram os portais oficiais do programa. "Lembramos que as informações oficiais sobre o programa são disponibilizadas pela Globo em seus perfis oficiais e no Gshow. Reforçamos que, em nenhuma hipótese, é cobrado valor em dinheiro pela inscrição", concluíram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: