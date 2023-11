Reprodução/Instagram Brenda Paixão e Luana Andrade participaram do "Power Couple 6"

A ex-Power Couple Luana Andrade morreu, na última terça-feira (7), aos 29 anos, após realizar uma lipoaspiração. Rumores apontam que o procedimento aconteceu nos joelhos. Após a notícia levantar um debate sobre a busca de um "corpo perfeito", Brenda Paixão esclareceu que a cirurgia aconteceu, na verdade, para resolver um lipedema nos joelhos.

No Instagram, Brenda, que participou do "Power Couple 6" com Luana, postou uma sequência de stories falando da condição da amiga. "Eu estou um pouquinho sumida por motivos óbvios e também porque, infelizmente, estou longe, não consegui ir no velório, mas fiz a minha oração. Estou lá de alma", iniciou ela.



"Fiquei um pouco triste com algumas coisas que eu li na internet. Eu que estou mais por dentro da situação, ver pessoas falando coisas sem ter certeza de nada, sabe? E não tendo respeito pela pessoa que se foi e os familiares. É realmente muito triste algumas coisas que a gente tem que ler. Mas não vai mudar o que aconteceu, o que importa é o que a gente sabe, que está dentro do nosso coração. E tem coisa que não cabe a minha falar, cabe à família, ao noivo", continuou.



Brenda, então, revelou que a amiga já tinha citado o lipedema em conversas dentro do reality. "Luana tinha lipedema nos joelhos. Falava sobre essa cirurgia na época do Power... Sempre foi sua vontade remover. Falou sobre isso comigo algumas vezes, trazia muitas inseguranças para ela, sabe? Enfim, acho que não nos cabe o julgamento nesse momento, o melhor que podemos fazer é orar pela alma dela e pelos seus entes queridos, por a dor é tremenda", concluiu.



O lipidema é doença vascular crônica, com causas genéticas.