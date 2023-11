Reprodução Luana Piovani criticou Ludmilla após falha no Hino Nacional: 'Vergonha'

Na manhã desta quarta-feira (8), Luana Piovani rebateu alguns fãs de Ludmilla após criticar a performance da cantora do Hino Nacional durante o Grande Prêmio do Brasil, que ocorreu no último domingo (5).



Ludmilla enfrentou um perrengue na hora da apresentação no GP e muitas pessoas, incluindo Piovani, apontaram que ela teria esquecido o Hino. A atriz escreveu "vergonha alheia", ao compartilhar um registro do momento.

Momentos depois, a cantora explicou, nos stories, que tudo não passou de uma falha no som, mas as críticas continuaram. A funkeira, inclusive, cantou o Hino Nacional no Prêmio Multishow, na última terça-feira (7), para provar que sabia a letra da canção.



Internautas, então, atacaram Luana Piovani pela crítica. "Não sou fã da Ludmila nem hater de absolutamente ninguém, mas qual a necessidade de você expor, dessa forma, uma mulher que chegou onde ela chegou? Vem tanto às redes sociais pedir por empatia e faz isso contra outra mulher? Reflita, Luana", comentou um.



"Luana, você precisa muito de terapia, é urgente, tá?", escreveu outra. "Sororidade só na teoria", apontou mais um seguidor.



A atriz respondeu. "Pros que andam tirando meu sono, cuidado, sou escolhida do Pai, a colheita não será nada boa. Eu tô cuidando de tudo, como sempre, mas sei que lá na frente vou pensar: 'demorou, mas sempre chega... Só pensar, claro. Seguirei brilhando, cuidando do meu jardim'", disse Luana no Instagram.



"Tenho morrido muitas vezes. Depois respiro fundo, lavo o rosto, sigo em frente. Não é fácil morrer, difícil é renascer, fingir-se de sol, cegar a lua, beber o mar. Detestável seria ter a covardia dos que me mataram. Eu sigo renascendo, eles seguem covardes", completou.