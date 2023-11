Reprodução A Fazenda 15: Jaque, Lucas, Yuri e Henrique são indicados para roça

A roça da semana está formada! Na dinâmica da formação de roça desta terça-feira (7), a influenciadora Jaquelline Grohalski, Lucas Souza, Yuri Meirelles e Henrique Martins foram os escolhidos para encarar a berlinda. Lucas Souza está vetado da prova do fazendeiro.

Iniciando a votação, o fazendeiro Shayan Haghbin escolheu Jaquelline para encarar a roça. O iraniano apontou que a ex-BBB é maldosa, a acusando de usar temas como machismo para criar rivalidade com outros peões.

A mais votada da casa foi a influenciadora Nadja Pessoa, levando 5 votos dos outros peões. Com o dever de puxar alguém da baia, a peoa escolheu Yuri Meirelles. Na dinâmica do Resta Um, sobrou Henrique.

Entretanto, o jogo deu uma reviravolta após a abertura dos poderes. Cezar Black, presenteado por Alicia X com a chama laranja, pôde trocar um dos roceiros por qualquer outro peão. O ex-BBB escolheu tirar Nadja Pessoa e colocar Lucas Souza.

Henrique Meirelles, o último do Resta Um, teria que vetar um dos roceiros da prava do fazendeiro. Ele escolheu vetar Jaquelline Grohalski.

Por último, a vencedora da prova do lampião Alicia X abriu o poder da chama branca e ficou encarregada de trocar o roceiro vetado. Lucas Souza entrou para substituir Jaquelline e não participará da prova do fazendeiro.

