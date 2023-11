Foto: Reprodução/RecordTV A Fazenda 14: Alex já foi censurado pela Record após falar de sexo anal

Nesta quarta-feira (8), Alex Galette, que participou de "A Fazenda 15", esteve no "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente. No bate-papo, o influenciador apontou que foi censurado pela emissora após ter falas "safadas" no reality e acabou incomodando a emissora. Ele ainda criticou o pós-reality dos participantes.



"Quando eu sai, fiquei sabendo que os bispos ficaram loucos com o que eu falava lá dentro. Eu falava muita p*taria. Eu e Ruivinha", iniciou Galette, se referindo ao bispo Edir Macedo, proprietário da Record.



O ex-peão não falava só de sexualidade, ele também abordava questões importantes para a comunidade LGBTQIAPN+, o que também incomodou a alta cúpula da emissora. "Ficaram chateados com todes, a questão de eu querer usar o pronome neutro, falavam muito que eu estava militando lá dentro, que lá não era lugar de militar", completou o influenciador.



Ele ainda apontou que algumas cenas dele eram cortadas do Playplus. "Tinham muitas cenas cortadas minhas, porque eu tava falando muita safadeza. Os bispos ficaram loucos", reforçou. Vale lembrar que Alex foi cortado pela emissora após falar de sexo anal.



Em outro momento da conversa, o ex-peão analisou o pós-reality dos participantes de "A Fazenda". "Já comentei da emissora não investir nos seus próprias artistas. Não só ex-reality, você não vê atores da emissora participando dos programas da Record, de dinâmicas e coisas", lamentou.



Em seguida, ele fez uma crítica especial para Carelli, que costuma chamar ex-BBBs para integrar as edições de "A Fazenda". "Falei: 'Carelli, não deita para o Boninho, não. Para de chamar ex-BBB para A Fazenda. Ele não chama, ex-A Fazenda para o BBB, vai ficar chamando ex-BBB para A Fazenda?".



Alex disse que ainda é chamado para programas da Record, mas acredita que ele e outros participantes poderiam ser mais explorados pela emissora. "Eu fiz bastante o 'Linkcast', o 'Esquentando o Feno', vou gravar a 'Hora do Faro'. Ainda é muito pouco. Cadê os participantes da 14? Foi uma edição caótica, mas que rendeu. Porque não chama para programas, para fazer testes para quadros e novelas? A gente é pouco usado", concluiu.



