Reprodução/Instagram Polícia revela esquema de homens que invadiram casa de Bruna Biancardi

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem envolvido no assalto da casa da influenciadora Bruna Biancardi e descartou indicações de sequestro. Em coletiva realizada nesta terça-feira (7), a delegada Monica Gamboa afirmou que os bandidos estavam em busca de joias da pequena Mavie, filha de um mês de Neymar Jr.

Contrariando rumores, a delegada afirmou que não houve indícios de planejamento de sequestro. "Não temos qualquer indício que a Polícia Civil identificou uma motivação para sequestro ou que já tivesse um cativeiro preparado, como foi noticiado por alguns lugares".

O crime enquadrado como "patrimonial e de amadorismo" tinha por objetivo pegar as joias que Mavie, filha de um mês de Bruna Biancardi e Neymar Jr, ganhou no nascimento.

"É uma quadrilha que não tem condenações criminais, mas todos têm envolvimento com o crime, inclusive programando outros assaltos".

Um morador do condomínio foi quem permitiu acesso ao restante dos criminosos. O rapaz de 20 anos está preso e enfrenta medida cautelar por ter sido detido em 2022, devido envolvimento com tráfico. Outros criminosos que participaram do assalto devem ser presos nas próximas horas, afirmou a delegada.

"Ele estava arquitetando esse crime com um parceiro dele. E nas próximas horas vamos pegá-lo", declarou.

O assalto aconteceu na madrugada desta terça-feira (7), em um condomínio de alto padrão localizado em Cotia, na Grande São Paulo.

Nas redes, Bruna tinha compartilhado ter feito uma pequena comemoração para o primeiro mês de vida da herdeira. Apesar disso, a influenciadora e a filha Mavie não estavam na residência na hora do crime, apenas os pais de Bruna.

"Eles foram amarrados. Pai colocado com rosto no colchão, enquanto a mãe de Bruna foi levada para cozinha e ameaçada por arma de fogo na cabeça para revelar o local onde guardava as joias", relatou a delegada, apontando que os criminosos teriam dito que jogariam óleo quente no rosto mãe.