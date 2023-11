Reprodução/Instagram - 31.03.2023 Gwyneth Paltrow foi inocentada em caso de acidente de esqui

Durante uma entrevista no CFDA Fashion Awards, desta segunda-feira (6), em Nova York, Gwyneth Paltrow revelou o motivo para ter parado de atuar e quem seria o único ator que a faria voltar para as telas. Ela se afastou de Hollywood para se dedicar a sua marca de bem-estar, a Goop.

“Seria muito difícil para mim atuar no momento, apenas por causa do meu trabalho”, contou Gwyneth ao Entertainment Tonight. “Mas acho que Robert Downey Jr. provavelmente sempre poderia me trazer de volta. Você sabe, até certo ponto", revelou.

Robert e Gwyneth apareceram juntos em sete longas da Marvel, onde interpretaram, respectivamente, Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, e sua esposa, Pepper Potts. O primeiro filme juntos foi Homem de Ferro, de 2008, e o último foi Vingadores: Ultimato, de 2019.