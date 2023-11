Reprodução O ex-apresentador do 'Cidade Alerta' morreu aos 80 anos

João Leite Neto, ex-apresentador do "Cidade Alerta", morreu ao 80 anos. O jornalista teve complicações de um câncer e não resistiu. Leite comandou a atração da Record na década de 1990.

Nascido em Itaporanga, no interior de São Paulo, o ex-apresentador iniciou a carreira na televisão na Globo. Em 1997, assumiu o comando do "Cidade Alerta" na Record. No ano seguinte, ele deixou o programa para se candidatar a deputado. Em 2008, voltou a TV para comandar o "Aqui Agora" no SBT. O apresentador também teve passagem na Band.



O jornalista apresentava o Milk News, programa de notícias disponível no YouTube, desde 2021. Leite deixa a esposa Valéria do Amaral, e quatro filhos.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente