Reprodução/Instagram Mel Maia deixa comentário na foto de sufista e fãs reagem: 'Casal'

Será que a fila andou para Mel Maia? Internautas notaram um comentário sugestivo da atriz na foto do surfista João Maria e criou rumores de um affair.

O jovem publicou um carrossel de fotos suas e a artista se declarou com "mine" e um emoji de beijo. Em português a palavra significa "meu".





Com a divulgação no nome de João, rapidamente os internautas encontraram o seu perfil e lotaram os comentários da foto.

"E nasce mais um blogueiro", brincou uma; "Boa sorte com a fama guerreiro", declarou outra; "Acabou a paz", comentou uma terceira.

Outros aprovaram o relacionamento de Mel e João. "Meu casal", "Casal de milhões", foram algumas das mensagens deixadas.

Com a quantidade de seguidores e comentários crescendo, João Maria privou a conta do Instagram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: