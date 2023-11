Reprodução/Instagram Ana Paula Padrão desabafa sobre luta para cuidar do marido após acidente

Ana Paula Padrão usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre a luta para cuidar do marido, Gustavo Diament, após ele ser vítima de um assalto e sofrer diversas lesões. Ele recebeu alta do hospital , mas segue com os cuidados em casa.

A jornalista contou que tem sido um desafio enfrentar as limitações físicas e mentais que vem sentido.





"Como é que retoma a vida normal? Esse fim de semana, uma grande amiga me escreveu para saber como eu estou agora que o Gustavo deixou o hospital e como a gente está em casa no dia a dia da recuperação. Eu disse que é cansativo, mas que eu estou bem. E ela, que já passou por uma situação parecida, respondeu assim: 'Agora, Ana, é você e você. A emergência passou, mas os dias não serão mais fáceis'. E ela tem toda razão", disse.

A apresentadora do Masterchef também mencionou uma conversa com uma prima. "Ela disse: 'Depois do susto é que as emoções chegam para valer, retomar um pouco da rotina anterior vai te ajudar a lidar com as drásticas mudanças que aconteceram'. E ela está certa, mas é muito difícil".

Agora, ela tenta retomar a rotina. "Resolvi começar voltando a treinar, coisa que eu fazia quase toda manhã, mas essa noite foi mais agitada. Eu me atrasei toda, acabei de conseguir fazer uma horinha de treino, mas é muito difícil desgrudar do cuidado que eu tenho dedicado 24 horas por dia ao Gustavo para fazer qualquer outra coisa, inclusive essas que me fazem bem. Porque a minha emoção está lá com ele, não está aqui", desabafou.

Ana Paula explicou que o estado do marido refleti em si. "É um negócio avassalador. Fisicamente, é claro, porque ele tem fraturas múltiplas, vai demorar um pouco para recuperar todos os movimentos e eu preciso ajudar em tudo, mas principalmente emocionalmente. Se ele dorme bem, eu durmo bem. Se ele está com muita dor, eu me sinto a última das criaturas, a mais impotente do mundo, por não poder fazer nada a não ser dar os remédios que o médico prescreveu".

Na sequência, ela deu detalhes do tratamento do marido. "Ele tem muita sorte, porque vão ser apenas algumas semanas de muita dor, limitação, mas tudo vai voltar a ser como era antes. E eu tenho sorte por poder contar com uma rede de apoio sólida, mas eu fiquei pensando: 'Como é cuidar de alguém sem isso tudo que eu tenho, toda essa rede e por tempo indeterminado?'. Eu não sei que eu vou ser no futuro, mas eu já sei que eu não sou mais a pessoa que era quinze dias atrás", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: