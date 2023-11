Reprodução/Instagram Bianca Andrade esclarece boatos de desentendimento com mãe de Fred Bruno

Bianca Andrade aproveitou o repouso após o acidente de carro para assistir ao reality da Netflix, Ilhados com a Sogra, apresentado por Fernanda Souza. Após a atração, a influenciadora resolveu esclarecer alguns boatos envolvendo a ex-sogra, a mãe de Fred Bruno.

A empresária explicou que sempre teve um bom relacionamento com as mães de seus namorados e negou qualquer tipo de desentendimento com Dona Aurimar.





"Sempre me dei bem com as minhas sogras, apesar da última a galera ter criado fanfics, eu adoro! Aurimar, Maria, minha primeira sogra, Gisele, minha segunda sogra. Gente, eu acho muito interessante", disse.

Em seguida, ela completou: "Eu não me machuco com as diferenças, pelo contrário, eu entendo, não levo para o coração, eu aprendo, gosto de ouvir o que elas pensam. Gosto demais dessa galera, estou doida pra ser sogra".

"Até porque eu vou ser sogra, meu filho vai ter alguém... ou não, não sei. Essa diferença de gerações vai acontecer. O mais interessante, as pessoas que estiverem na vida do meu filho, eu vou interagir. Tem que ter respeito, cumplicidade, acredito muito em carma, tudo o que a gente faz volta pra gente. Trato todo mundo mais velho com todo respeito porque quando for velha eu quero ser respeitada", declarou ela.

