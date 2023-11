Reprodução Apresentação de Valesca e Tati Quebra Barraco vira meme: 'Perdidas'

Parece que as cantoras Tati Quebra Barro e Valesca Popozudas tiveram pouco tempo para ensaiar a apresentação do "Prêmio Multishow". Nesta terça-feira (7), a dupla virou meme após as cantoras ficarem confusas no palco da premiação.

As funkeiras ficaram encarregadas de apresentar uma categoria referente ao funk. Entretanto, em alguns momentos, as duas ficaram confusas sobre quem falava com o público.

Nas redes sociais, a situação não passou despercebida. "A Tati Quebra Barraco e a Valesca que nem eu apresentando trabalho na facur", disse um internauta do X, antigo Twitter.

"A tati quebra barraco e a Valesca parecendo duas crianças em feira de ciências com as falas decoradas #PremioMultishow", comentou outra.

"Kkkkkkkkkkkkk a Tati Quebra Barraco e a Valesca totalmente perdidas. Ícones demais #PremioMultishow", disse um terceiro.

A Tati quebra barraco e a Valesca popozuda mais perdidas do que cego em tiroteio #PremioMultishow pic.twitter.com/Rcb4RRZiRo — Pablo Vieira🪩 (@eupablovieiras) November 8, 2023









A Valesca e a Tati com essa energia pic.twitter.com/9bsPa1MkId — Helena do leblon (@Henritante) November 8, 2023









Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco não ensaiaram pra ler o tp né kkk. Uma mais perdida que a outra #PremioMultishow pic.twitter.com/Rjohb7Fop2 — Leonardo Ottonelli🇧🇷🇵🇹🇫🇷 (@OttonelliLeo) November 8, 2023









Que tragedia a Tati e a Valesca apresentando a categoria de funk do ano #PremioMultishow — Alex Nobre (@SirAlexNobre) November 8, 2023