A Globo liberou Patrícia Poeta para substituir Fátima Bernardes no SBT. A apresentadora atual do "Encontro" vai participar do Teleton 2023 após Bernardes ter fraturado a perna no feriado.

Poeta, que se afastou do "Encontro" recentemente para cuidar do pai, vai ser a estrela global no evento solidário do SBT, marcado para a sexta-feira (10). "Nós teremos Marcos Mion e Patrícia Poeta. Dois grandes nomes. Todo mundo vai concordar que é um nome incrível. Tenho certeza que a Fátima também abençoou essa escolha", disse a equipe do SBT, no Fofocalizando.



Fátima Bernardes lamentou a ausência no evento promovido pela emissora de Silvio Santos. "Estava na maior expectativa, super animada, mas imprevistos acontecem", disse.





No Criança Esperança deste ano, o SBT liberou a apresentadora Eliana para participar do show com Xuxa e Angélica. Para o Teleton 2023, nomes das outras emissoras também vão marcar presença, como Adriane Galisteu (Record), João Silva (Band) e Luciana Gimenez (RedeTV!).

Mas olha só quem entrou na lista dos artistas confirmados no Teleton 2023!



Patrícia Poeta!!! 😯💜 #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/hcB7uHotCi — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 6, 2023