Reprodução/Instagram Suposta filha de Leonardo revela se alguém da família já a procurou

Dyane Akacio resolveu conversar com os seguidores e tirar algumas dúvidas sobre a possível paternidade de Leonardo. A jovem afirma que o sertanejo pode ser o seu pai biológico .

Um seguidor questionou se algum membro da família do cantor entrou em contato com ela após a exposição. Nas redes sociais, João Guilherme, caçula de Leonardo, chegou a comentar .





"Está todo mundo quietinho no seu canto esperando com paciência o desenrolar das coisas. Acho que tem que ser dessa maneira mesmo. Não vejo outra forma, sabe?", disse ela.

Dyane ainda abriu o jogo sobre a possível madrasta. "Eu gosto dela. Tenho uma admiração muito grande por ela. Eu sigo ela, inclusive, aqui no Instagram, acompanho ela", contou.

"Ela é uma pessoa boa. Não conheço ela, mas pelo que vejo e sinto, ela passa muita leveza, muita serenidade e muita sabedoria. Ela me passa muita coisa boa. Não tenho que achar nada [dela], tenho que respeitar ela sempre, como acho que todo mundo deve respeitar", concluiu.

