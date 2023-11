Reprodução/Instagram Jojo Todynho toma atitude após falas de Black e Lucas em A Fazenda 15

Jojo Todynho veio a público para pedir respeito ao fim do seu casamento com Lucas Souza. Em A Fazenda 15, o nome da cantora apareceu após Cesar Black afirmar que ficou sabendo de uma informação confidencial que seria "pesada" e "absurda".

Nesta segunda-feira (6), a artista se pronunciou sobre o caso e afirmou que os admiradores não sabem o que de fato aconteceu durante o relacionamento dos dois.





"Há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada: a falta de noção das pessoas. Além de me marcarem em comentários, ficam me mandando no direct", começou ela.

"Vocês não têm que shippar nada porque vocês não sabem o que eu passei e vivi. Se vocês querem comprar uma imagem, é problema de vocês. Eu, quando encerro um ciclo, sigo a minha vida e tomo as medidas cabíveis da forma que tem que ser, por isso tenho uma advogada que me representa", explicou.

Na sequência, Jojo ressaltou que não irá comentar as falas dos peões sobre o casamento. "Eu não tenho que me pronunciar por fala nenhuma de Black, disso e daquilo. Cada um com sua consciência".

E esclareceu: "Eu não tirei processo nenhum, eu não arquivei processo nenhum. Vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês veem por aí. Eu não tô aqui pra tacar pedra em ninguém. Se eu nunca falei nada do começo ao fim, não vai ser agora. O que eu tenho que resolver está sendo resolvido na Justiça e acabou", concluiu.

Advogada de Jojo Todynho se pronuncia sobre o caso

Após as falas da cantora nos Stories do Instagram, a sua advogada compartilhou uma nota esclarecendo os fatos.

O comunicado afirma que Jojo nunca pediu desistência de processos, já Lucas não deu mais seguimento aos dele. Isso porque "ela vem se defendendo nos próprios autos de todas as acusações feitas ele".

Leia a nota na íntegra:

