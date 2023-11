Reprodução / TV Globo Pabllo Vittar conta que flerta com fãs durante shows: ‘Acontece muito’

Na participação do “Pipoca da Ivete” deste domingo (5), Pabllo Vittar recebeu Ivete Sangalo no trio elétrico em Salvador, onde cantou diversos sucessos e conversou sobre a vida de solteira e família.

Ivete questionou se a drag queen já tinha sentido um “amor fervoroso” durante alguma apresentação e a cantora respondeu que normalmente flerta com fãs de cima do palco. "Aqui em Salvador, direto. Só tem homem lindo. Acontece muito. No palco a gente sempre olha para um bofe ou para uma gata", revelou Pabllo.

A baiana também quis saber como é a relação de Pabllo com a irmã gêmea. "Eu sou muito igual à minha irmã. A gente gosta das mesmas músicas, estudamos sempre juntas", contou e ainda aproveitou para elogiar a mãe, Verônica.

"Mãe solteira, com muita garra. Sempre trabalhou para criar três filhos: eu, Pamela e Poliana, a mais velha. Minha mãe trabalhava em dois hospitais para cuidar da gente."