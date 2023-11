Reprodução A Fazenda: Lucas Souza estaria bravo com Galisteu e peoa revela motivo

Insatisfeito! A cantora Kally Fonseca revelou que o militar da reserva Lucas Souza estaria bravo com a apresentadora Adriane Galisteu. Segundo a peoa, o ex de Jojo Todynho teria se queixado de não ser mencionado durante as gravações ao vivo de "A Fazenda 15".



No quarto, com a presença de Shayan, Lily, Radamés, Yuri e Alicia X, Kally Fonseca revelou que Lucas estava revoltado por não estar aparecendo tanto quanto ele gostaria.

"Ele falou 'eu brigo aqui, faço um monte de coisas, será que eu não tô aparecendo lá fora?'", disse Kally aos novos colegas de jogo.

O ex de Jojo Todynho teria apontado que desde o início do reality a apresentadora Adriane Galisteu ainda não teria falado com ele.

Surpresos, os ouvintes do quarto apontaram que Lucas estaria fazendo "qualquer coisa" para aparecer.









