Foram divulgados os resultados dos testes toxicólogicos do ator Matthew Perry, que foi encontrado morto após um suposto afogamento na hidromassagem de casa, em Los Angeles, no último sábado (28). Os exames comprovaram que o astro de "Friends" não morreu em decorrência do consumo de fentanil ou metanfetamina.



De acordo com o site TMZ, as autoridades relataram que um teste menos aprofundado foi realizado e constatou que as substâncias fentanil e metanfetamina não foram detectadas no corpo de Matthew Perry.

Testes mais aprofundados, no entanto, estão sendo realizados. Os resultados deverão ser divulgados em 4 a 6 meses.



Após o corpo de Perry ser econtrado, os policiais realizaram uma busca no imóvel e não encontraram nenhum tipo de entorpecente, somente remédios para depressão, ansiedade e DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica).

Deste modo, o médico responsável por assinar o laudo da morte do intérprete de Chandler solicito exames para descobrir a real causa da morte de Perry. Também foi feita um necrópsia do ator, mas o resultado foi inconclusivo. Vale lembrar que o ator lutou contra o vício em álcool, drogas e medicamentos por anos.





Morte de Matthew Perry



O ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no sábado (28). A princípio foi um caso de afogamento.

Perry ficou famoso pelo papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas... e com ele em todos os 234 episódios. O personagem era um favorito dos fãs.

A autópsia de Matthew Perry foi considerada "inconclusiva ", segundo informações da imprensa norte-americana. Segundo o "Deadline", um porta-voz do County Medical Examiner's Office de Los Angeles informou que a autópsia foi concluída neste domingo (29). A causa da morte foi "adiada", já que depende de resultados de novos testes toxicológicos. O caso passará por uma investigação aprofundada.

Desde o trabalho em "Friends", Matthew enfrentou uma luta contra o vício de álcool e outros medicamentos. O artista abordou o assunto na biografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", publicada em 2022. Autoridades afirmaram que drogas não foram encontradas no local da morte do ator.

