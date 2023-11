Reprodução/Instagram - 06.11.2023 Felipe Neto com Juliane Carvalho, apontada como affair do influenciador





Felipe Neto postou a primeira foto com Juliane Carvalho, a estudante de direito que a web vem apontando como a nova affair do youtuber. Os rumores começaram em junho, quando os seguidores notaram os comentários deixados por Felipe nas fotos da morena.





No Dia dos Namorados de 2023, Juliane postou uma foto e recebeu um comentário do influenciador na publicação. "Visão privilegiada", comentou Felipe no post. A garota respondeu ao comentário do youtuber: "eu que tenho sorte".





Após os boatos, Juliane ganhou mais de 80 mil seguidores, acumulando mais de 250 mil atualmente. Ela tem 21 anos e o Felipe, 35.



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: