Reprodução/Instagram - 04/11/2023 Taylor Swift, Selena Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid e Brittany Mahomes

Um encontro icônico aconteceu na noite de sábado (4), no restaurante Bond St, em Nova York (EUA), Taylor Swift se reuniu para um jantar com as amigas, Selena Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid, Cara Delevingne e Brittany Mahomes.

As famosas foram fotografadas na saída do restaurante, que republicou um vídeo em seu Story do Instagram no final da noite, mostrando o grupo saindo do local em meio a um grupo de curiosos.

A amizade entre Taylor e Brittany é recente, possivelmente devido ao relacionamento da cantora com o jogador de futebol americano Travis Kelce — Brittany é esposa do jogador Patrick Mahomes , que atua pelo Kansas City Chiefs, mesma equipe de Travis.

As duas foram fotografadas juntas pela última vez no último dia 22 de outubro, na suíte dos Mahomes, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri.

Taylor aparece na foto segurando a mão da nova amiga e o braço de Selena Gomes. A cantora usava um top preto e uma minissaia xadrez cinza com botas pretas de cano alto para a ocasião. Brittany parecia estilosa em um espartilho azul, combinando com calças largas, jaleco branco e sapatos de salto alto. E Selena, por sua vez, usava um vestido leve de malha pêssego com cinto bege e brincos de argola dourados.

Atrás do trio, estavam Sophia Turner, que se destacou com uma jaqueta xadrez azul brilhante, jeans e sapatos azuis, e Gigi Hadid, que optou por um elegante figurino todo preto.

Enquanto isso, Cara Delevingne caminhou um pouco à frente quando o grupo saiu da Bond St, usando um chapéu preto e branco, jaqueta de couro preta e calças jeans de couro preto e azul.

Vídeo original do Instagram: @.jorgedxm

