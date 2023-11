Reprodução/Instagram Em festival, Preta Gil exalta amizades em meio a doença: 'Elas me salvaram'

Preta Gil surpreendeu o público do Rock The Mountain ao aparecer de surpresa no palco. A cantora cancelou a apresentação no festival devido ao tratamento contra o câncer no intestino.

No palco, a artista mandou um recado para os fãs e exaltou suas amizades, que segundo ela, a salvaram em meio ao momento difícil com a doença, a separação e a traição do ex-marido.





"Eu escrevi uma carta para a Preta. Para dizer que quem vai estar ao seu lado, quando você mais precisar, são as suas amigas! Se eu pudesse, eu voltava no tempo e falava para a Preta de 15 anos que nós, mulheres, temos que nos abraçar, nos apoiar, temos que ser amigas umas das outras. Olhem para o lado e reconheçam as suas amigas. Foram elas que me salvaram", disse ela.

"Uma salva de palmas para as minhas amigas. Por motivos que vocês já sabem, eu não canto aqui no festival, mas estou muito feliz de estar aqui. Quando a gente fala de amizade verdadeira, a gente cura! Se amem, meninas! Vivam o agora", concluiu ela.

