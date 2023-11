Reprodução Vídeo: Ivete Sangalo paralisa show para dar bronca em fã

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu neste sábado (4) ao paralisar o show para dar bronca em uma fã que teria criticado a performance. A artista se apresentava em um trio elétrico no bloco Village no Pré-Caju, realizado em Sergipe.

Ivete Sangalo cantava uma música de Thiaguinho quando observou uma fã fazendo sinal negativo para a escolha da canção.

"Você está dizendo o que minha irmã? Ela falou assim 'Essa música tá ruim'. Não está não, essa música é maravilhosa", rebateu.

"Vou lhe dizer uma coisa, vou cantar ela quantas vezes eu quiser (...) Que coisa! A pessoa pega uma música dessa e faz assim [sinal negativo] para música. Pelo amor de Deus, o mundo neste exato momento está vivendo uma das maiores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando...", ressaltou.

Ivete terminou a bronca apontando que a canção era alegre e feliz e pediu para a banda voltar a tocá-la desde o início. "Vou cantar agora com vontade", avisou.

MEU DEUS ESSA QUERIDA PODIA TER DORMIDO SEM ESSA LAPADA DA IVETE SOCORRO, AMEI pic.twitter.com/8tmPIPFMyq — rEUGE-se (@eugezinho) November 4, 2023





