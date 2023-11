Reprodução/Instagram Katy Perry mostra rostinho da filha com Orlando Bloom pela primeira vez

Katy Perry pegou os fãs de surpresa ao revelar o rosto da filha, Daisy Dove, pela primeira vez. A cantora apresentou o último show da turnê de residência em Las Vegas e se declarou para a herdeira, fruto do relacionamento com Orlando Bloom.

A pequena de 2 anos prestigiou a mãe no show no sábado (4) e foi surpreendida ao aparecer no telão para todos os admiradores verem.





"Eu criei esse show depois do nascimento da minha filha Daisy Dove. Quando eu conheci ela foi como se todo o amor que eu sempre procurei, finalmente tivesse aparecido. Ela me fez ter esperança e me curou. E ela me mostrou como me divertir novamente", discursou Katy.

A artista ainda mandou um recado direto para a menina. "Daisy, eu te amo muito! Você é minha melhor amiga. Eu estou tão feliz que você está aqui hoje", disse.

Daisy Dove nasceu em 2020 e, desde então, Katy e Orlando optaram por não mostrarem o rosto da filha.

"Daisy, eu te amo muito! Você é minha melhor amiga. Eu estou tão feliz que você está aqui hoje." Katy Perry interagindo com sua filha esta noite no show da #PLAY . 🥹🌼🫶 pic.twitter.com/qwThHrRWfh — Katy Perry Brasil (@katyperrybr) November 5, 2023





