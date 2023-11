Reprodução Jenny fala da agressão de Rachel: 'Nunca vi agressor virar vítima'

Ex-peoa de "A Fazenda 15", Jenny Miranda participou da dinâmica com o último eliminado no programa de Rodrigo Faro neste domingo (5). Durante a participação, a influenciadora comentou a agressão causada por Rachel Sheherazade.

Em sabatina com jornalistas e convidados, Jenny Miranda reviu toda a trajetória polêmica que culminou a expulsão de Rachel. Questionada se teria "cavado" a agressão, a mãe de Bia Miranda se defendeu.

"Primeiramente, eu nunca vi o agressor virar vítima e a vítima virar agressora. Em nenhum momento estava escrito quando eu entrei que não podia gritar, que eu não poderia peitar, estava escrito que eu não poderia agredir. E foi uma coisa que eu não fiz!".

Ainda na conversa, Jenny não negou que rivalizava com a ex-âncora do SBT. "Eu queria que ela saísse do jogo, porque ela era uma adversária minha. Porém, não dessa forma!".

"Eu queria ela fora do jogo, mas não desta forma", diz Jenny sobre Rachel Sheherazade 👀 #AFazendaÚltimaChance #HoraDoFaro pic.twitter.com/vHKHpybBia — Hora do Faro (@horadofaro) November 5, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.