Reprodução/PlayPlus A Fazenda 15: Cezar Black fala do 'segredo' de Lucas: 'Parada absurda'

Neste sábado (4), o enfermeiro Cezar Black voltou a comentar o suposto segredo do militar da reserva Lucas Souza. Em conversa com outros peões, o ex-BBB apontou que a polêmica envolve a influenciadora Jojo Todynho, ex de Lucas.

Conversando com Shayan e Alicia X, Cezar revelou que Kally lhe confidenciou o suposto segredo de Lucas. Segundo o peão, o conteúdo é "pesado" e refere-se a Jojo Todynho.

"Ele viu a possibilidade de jogo interessante, mas fica desesperado porque também sabe que o grupo dele é essa bomba atômica", comentou Alicia, ao fazer uma análise do peão.

Cezar apontou que o problema de Lucas seria a vaidade e na sequência falou do segredo. "Eu descobri uma coisa lá de fora. É uma fala que ele tem [sobre a ex] dele que pode... O Lucas disse para Kally uma parada e é uma parada absurda sobre a ex dele, a Jojo", acusou.

Black disse que sabe o segredo que a Kally tem do Lucas: “Eu descobri uma coisa lá de fora. É uma fala que ele tem que pode... O Lucas disse pra Kally uma parada e é uma parada absurda sobre a ex dele, a Jojo."



pic.twitter.com/tMVQDr1L1E — Dantas (@Dantinhas) November 4, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.