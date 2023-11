Reprodução A Fazenda 15: Yuri diz que Kally tentou beijá-lo a força durante festa

O modelo Yuri Meirelles desabafou com outros participantes de "A Fazenda 15" neste sábado (4), relatando que a cantora Kally tentou beijá-lo sem consentimento durante a festa da última sexta-feira.

Na madrugada, a influenciadora Lily expôs ter tido uma conversa com Kally, onde a cantora pediu para a jovem dizer que Kally era a namorada de Yuri Meirelles.

"Eu tava dançando — eu e ela — e ela falou assim 'fala para ele assim: olha sua namorada ali e aponta para mim'. Ela falou para eu apontar para ela", relatou a filha de Dudu Nobre.

Yuri ficou constrangido e disse que evitará ficar perto da cantora em momentos de festa. "Quando ela estiver bebendo, não vou chegar mais perto dela. Tô off, 100% off!", enfatizou.



Segundo o modelo, a bebedeira de Kally fez a peoa passar mal. "Ela vomitou no banheiro, ficou de maldade, tentou me beijar de língua, beijou minha orelha de língua... Eu não brinco mais porque ela tem maldade", contou.

Nesta manhã, Yuri Meirelles voltou a comentar sobre o episódio desagradável com Kally. Enquanto fazia o trato dos animais, o jovem relatou aos amigos a tentativa de beijo forçado.

"Eu, porr*, Kally. Ela ficou toda sem graça, [respondeu] 'hahaha, brincadeira'. Ela tinha deixado em entrelinhas que não ia mais fazer esse bagulho. Aí vai e faz ontem o mesmo bagulho. Vou trocar uma ideia com ela, tá ligado. Tô boladão com isso já".

