Reprodução/Instagram MC Cabelinho é visto com cantora novamente e fãs percebem atitude de Bella Campos

Os rumores de affair entre MC Cabelinho e Slipmami ganhou mais força durante a madrugada deste sábado (4). Os dois foram vistos juntos novamente em um evento.

No flagra, eles aparecem posando para fotos em um clima íntimo.





Com a repercussão do novo possível casal, os fãs notaram que Bella Campos deixou de seguir a rapper no Instagram.





O suposto novo affair de MC Cabelinho acontece após o fim polêmico do relacionamento com Bella Campos. O cantor foi acusado de trair a atriz, para quem já tinha dedicado músicas e planejado a reversão de vasectomia para aumentar a família.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: