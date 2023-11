Reprodução/Instagram Jojo Todynho reage a comentários sobre seu corpo

Jojo Todynho, que está passando por um processo de emagrecimento após cirurgia bariátrica, continua enfrentando constantes críticas ao seu corpo nas redes sociais. Sem “papas na língua”, a funkeira costuma rebater comentários maldosos que fazem sobre ela. Na última sexta-feira (3) ela respondeu alguns internautas que comentaram em suas fotos no Instagram.

Em uma foto na qual aparece usando um macacão preto colado ao corpo, enquanto curtia a noite na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ela recebe uma série de críticas, de pessoas que insistem eu sua cirurgia de redução de estômago não deu o resultado que deveria.

“O importante é isso: estar pronto para qualquer momento, sacrificar o que somos, para viver algo extraordinário”, escreveu Jojo na legenda.

Um dos internautas a comentar a publicação escreveu: "É acho que do 88 passou para o 87,9”. A quem Jojo logo respondeu: "Igual sua língua que ao invés de ficar na boca, arrasta pelo chão lambendo merda".

Outro internauta insinuou que Jojo teria lipidema, uma doença crônica na região das pernas. "Aparentemente, tem lipedema nas coxas. Há que fazer tratamento específico. Geralmente é confundido com obesidade, mas não é", disse. Esse também recebeu uma resposta pouco amigável. "Lipedema deve tá na sua língua".

Por outro lado, apoiaram a artista: “Só uma pessoa com muito recalque pra não ver como ela tá magra, linda mesmo”, escreveu uma. “Tá ficando com pescoço fininho, e sempre gostosa”, apontou outra.

"A bariátrica é um PROCESSO, demorei quase um ano pra perder 40kg. Povo acha que é do dia pra noite. Ta cada dia mais linda", disse uma fã.

“Eis que agora as pessoas vão começar a entender que a cirurgia bariátrica é um PROCESSO! Que não existe fórmula mágica e que sim, o emagrecimento vem com o tempo junto com um processo de mudança de hábitos! Parabéns, Jojo”, acrescentou outra pessoa.