Reprodução Libertadores: veja os famosos que estão torcendo para o Fluminense

Neste sábado (4), o time Fluminense Football Club terá a chance de levar o título inédito da Copa Libertadores, torneio continental disputado contra o time argentino Boca Juniors. A partida acontece no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, famosos entregaram a torcida para o time brasileiro.

Ferrugem

Um dos principais nomes do pagode brasileiro, o cantor Ferrugem foi o escolhido para representar o Fluminense no show de abertura da final da Copa Libertadores.

O artista apareceu vestindo a camisa do clube carioca e motivou a torcida a entoar cantos de apoio.

Uma festa de encerramento da Libertadores e antes de #BOCxFLU com Ferrugem foi bom demais e ele com a camisa do Fluminense rs pic.twitter.com/bu4aImEITk — Allan (@limalblue) November 4, 2023





Ana Clara

A apresentadora Ana Clara também está torcendo para o Flu. A ex-BBB compartilhou nas redes sociais que está no estádio Maracanã para acompanhar a partida.

"VAMOS MEU FLUZÃO!!!!!! SEREMOS!!!!! BORAAAAA", declarou.

















Rafael Portugal



O humorista Rafael Portugal também está na torcida pelo time comandado por Fernando Diniz. No Instagram, o ex-apresentador do CAT BBB mostrou estar fazendo um churrasco para acompanhar a partida.





































Tadeu Schmidt



No Instagram, o apresentador do BBB Tadeu Schmidt apareceu ao lado do cavalinho de pelúcia do Fluminense. Embora não tenha dedicação para nenhum time especifico, o jornalista revelou que está torcendo para o Flu se consagrar campeão.

"Hoje, eu sou tricolor!!! Vocês sabem que eu não torço por time nenhum. Mas torço muito pela história!!!! E vai ser demais se o @fluminensefc ganhar a Libertadores pela primeira vez!!!! Arranjei uma peça de roupa grená, chamei o cavalinho do Flu e vou torcer MUITO!", declarou.





















Xamã



O cantor Xamã compartilhou uma série de Stories no Instagram mostrando a torcida pelo Fluminense. Assim como Ana Clara, o rapper está acompanhando o jogo no Maracanã.