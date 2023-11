Reprodução A Fazenda 15: camisinha gera confusão entre Jaquelline e Cezar Black

Climão! A madrugada de "A Fazenda 15" estremeceu a relação de Jaquelline e Cezar Black. Neste sábado pós-festa, o enfermeiro deixou um preservativo ao lado da ex-BBB que estava trocando carícias com Lucas Souza. A peoa não gostou da brincadeira e confrontou Black.

A festa da última sexta-feira reaproximou o militar da reserva Lucas Souza e a influenciadora Jaquelline Grohalski. A dupla vive um romance entre idas e vindas dentro do reality.

Já no quarto com outros participantes, Jaquelline se revoltou ao notar a embalagem de um preservativo na cama dela e de Lucas Souza. O casal estava trocando carícias desde a festa.

O enfermeiro Cezar Black assumiu a autoria e brincou sobre não querer que Jaquelline engravidasse. "Mas quem vai engravidar vai ser eu. Quem cuida de um, cuida de dois. Tenho uma filha de dez anos e cuido dela sozinha. Eu não preciso de homem pra cuidar de filho, não", rebateu a ex-BBB, irritada com a brincadeira.

O ex-BBB voltou a provocá-la, apontando que ela "gostava de viver no perigo".

"Cada um cuida da sua vida! Não gosto dessas gracinhas. Vem falar para eu me cuidar? Tenho 29 anos. Pega a camisinha e vai usar você!", repreendeu a peoa.

Posteriormente, Jaquelline caiu no choro e disse que Cezar Black era machista. "O cara não me deixa em paz. Que raiva desse homem que pensa que mulher precisa de homem pra cuidar de filho. Que cara sem graça. Eu não dei liberdade e não tô boa com ele. Para que ele tem que pegar preservativo? Coisa sem graça! O que ele tem a ver com minha relação com Lucas?", questionou.

Jaque está muito puta com a brincadeira que Black fez com ela envolvendo a camisinha e sexo. Ela disse que não deu liberdade pra ele. pic.twitter.com/sBWTfJ3XRN — Dantas (@Dantinhas) November 4, 2023