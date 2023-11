Reprodução/Instagram Irmão mostra Jade Picon e João Guilherme juntos e pede: 'Volta Joade'

Parece que Leo Picon quer a volta do relacionamento de Jade Picon e João Guilherme. O influenciador flagrou o ex-casal juntos em um evento e comentou sobre a possibilidade do "remember".

Nos Stories do Instagram, o empresário gravou os dois descendo uma escada rolante juntos e questionou os seguidores.





"Volta Joade", escreveu ele em uma enquete, que contou com a maioria das respostas positivas.

"A voz do povo é a voz de Deus", brincou ele na legenda.

Vale lembrar que Jade Picon e João Guilherme namoraram por três anos e anunciaram o término em agosto de 2021.

SERÁ QUE TEM VOLTA? Léo Picon posta vídeo de Jade Picon e João Guilherme juntos e questiona se os internautas querem que eles voltem pic.twitter.com/J0mZIl8Usa — sobre famosos (@sobreefamosos) November 4, 2023





