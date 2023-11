Reprodução Thiago Salvático se declara para Gugu no feriado de Finados: 'Saudades'

Na última quinta-feira (2), feriado do Dia dos Finados, Thiago Salvático publicou uma homenagem para Gugu Liberado. O apresentador morreu em 2019 após um acidente doméstico na casa que morava em Orlando, nos Estados Unidos.

O suposto ex-namorado publicou uma foto do artista sorrindo com a música 'Impressionando os Anjos', de Gustavo Mioto, como trilha sonora.





"Saudades desse sorriso! 4 anos sem você", escreveu ele na legenda.

Em meio a briga pela herança, Thiago Salvático luta para que tenha reconhecimento de união estável com Gugu Liberato. Em janeiro de 2023, a ação foi negada pela Justiça.

