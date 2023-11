Reprodução/Instagram Céline Dion aparece em clique raro com os filhos após diagnóstico de doença

Céline Dion atualizou as redes sociais com uma foto raríssima ao lado dos três filhos durante a sua primeira aparição pública em três anos desde o diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida.

A cantora esteve na companhia dos herdeiros René-Charles, de 23 anos, e dos gêmeos Eddy e Nelson, de 13, no Montreal Canadiens.





No vestiário, os quatro posaram juntos. "Meus meninos e eu nos divertimos muito visitando o Montreal Canadiens depois do jogo de hóquei com o Vegas Golden Knights em Las Vegas na noite de segunda-feira. Eles jogaram tão bem, que jogo!! Obrigado por nos encontrar depois do jogo, pessoal! Isso foi memorável para todos nós. Tenha uma ótima temporada! - Celine xx", escreveu ela na legenda.

Desde o diagnóstico, Céline e suas irmãs estão em busca de um medicamento que ajude nos espasmos e rigidez do corpo. No entanto, nada fez efeito ou melhorou os sintomas, até o momento.

