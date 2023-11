Reprodução/Instagram Matthew Perry morreu aos 54 anos

A repórter Athenna Crosby decidiu esclarecer se o ator Matthew Perry utilizou drogas no dia anterior de sua morte, quando foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa, no último sábado (28).

Ela foi flagrada com o ator durante um almoço 24h antes do incidente. À Fox, Athenna explicou que Matthew estava em uma fase boa da vida. "Ele estava 100% sóbrio quando faleceu", disse a jornalista.

Reprodução/Youtube 03.11.2023 Matthew Perry foi visto almoçando com a repórter Athenna Crosby um dia antes de morrer





"Quero dizer, não posso saber exatamente o que ele estava pensando ou sentindo [na hora da morte]. Só posso compartilhar minha experiência. Na interação que tive com ele, ele foi extremamente positivo, sóbrio, agindo normalmente, falava muito bem, não me deu a impressão de que estava sob efeito de drogas ou álcool de qualquer tipo. Então, acho que as pessoas estão especulando que foi uma situação de recaída. Só quero defendê-lo e dizer que não foi."

De acordo com os resultados iniciais da necrópsia, Matthew não apresentava sinais de fentanil ou metanfetamina em seu corpo. Em outra entrevista, ao ET, Athenna revelou que Matthew estava trabalhando em um filme biográfico e que gostaria que Zac Efron o interpretasse na versão jovem.

Athenna Crosby, a mulher fotografada com Matthew Perry um dia antes de sua morte, disse ao ET que o astro tinha vários planos para o futuro, incluindo um filme biográfico sobre sua história. Segundo Crosby, o ator queria que Zac Efron interpretasse sua versão jovem no longa. pic.twitter.com/ARqqWcTZ0F — Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) November 3, 2023













+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!