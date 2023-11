Reprodução/Instagram Irmã revela estado de Bruna Biancardi: 'Não consegue dormir uma noite'

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca conversou com os seguidores na última quinta-feira (2) sobre a nova rotina da família, que deu boas-vindas a Mavie no início de outubro. No relato, ela aponta que Bruna está sem dormir devido os cuidados integrais com a recém-nascida. Além disso, a influenciadora vive o término do noivado com Neymar Jr.

Através dos Stories do Instagram, Bianca foi questionada se ela não seguiria os passos da irmã e teria um filho neste momento. A resposta foi não.

"A gente tá vivendo a vida de recém-nascida da Mavie, e eu vejo o trabalho que dá, o quanto a mãe se doa, se dedica 24 horas por dia. Não consegue dormir uma noite desde que ela [Mavie] nasceu, e por muitos meses não consegue dormir uma noite inteira", entregou Bianca.

A irmã também comentou os conflitos que Bruna está passando. A influenciadora terminou o noivado com o jogador Neymar Jr. recentemente, após polêmicas de infidelidade.

Segundo Bianca, Bruna está "vivendo um momento complexo em sua vida pessoal" e "ralando para conseguir lidar com tudo e todos os desafios".

E, apesar de não planejar engravidar agora, Bianca pretende dar um primo ou uma prima para Mavie no futuro.

"É muita doação, é muita dedicação. E acho que isso tem que ser - pelo menos eu gosto - de planejar esse tipo de coisa. Entao se é uma época que eu estou financeiramente organizada, que tudo bem eu dar uma parada, que não vai ser uma coisa que vai me incomodar. E outra, disposta a fazer tudo isso, que é um trabalhão", completou.

