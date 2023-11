Reprodução Bianca Andrade e o filho Cris deixam hospital após acidente de carro

A influenciadora Bianca Andrade 'Boca Rosa', o filho Cris, de 2 anos, e a babá do menino deixaram o hospital nesta quinta-feira (2) após se envolverem em um acidente de carro. O motorista do automóvel foi liberado mais cedo.



Bianca, o filho e a babá sofreram um acidente de carro e foram levados para um hospital em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. O grupo viajou de volta para São Paulo de ambulância nesta tarde. A escolha do veículo foi uma recomendação médica.

Bianca e o filho, fruto do antigo relacionamento com Fred Desimpedidos, moram em um condomínio de luxo localizado na Grande São Paulo.

"Todos os passageiros foram assistidos rapidamente por uma equipe médica local e fizeram exames necessários. Por precaução e comodidade, os quatro voltaram para São Paulo ainda nessa quinta-feira. Bianca, Cris e Dayane retornaram no fim desta tarde. E Genilson foi liberado pela equipe médica nesta manhã", divulgou a assessoria da empresária.

