Reprodução/Manu Scarpa/SBT Eliana apresentando seu programa no SBT

Após curtir a noite de feriado, na quinta-feira (2), Eliana exibiu o abdome sarado em uma foto de biquíni compartilhada por meio de seus stories no Instagram. Ela também mostrou um pouco da casa de praia na qual passará o feriadão, especialmente a piscina.

A apresentadora aparece usando uma faixa na cabeça, combinando com a saída de praia. Ela ainda colocou a música “Saudade de Pernambuco”, de Luiz Gonzaga, indicando o local escolhido para passar o feriado prolongado.

